Прокуратура возьмет под контроль историю с нападением на телевизионщиков в Челнах

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков отреагировал на информацию о нападении в Набережных Челнах на съемочную группу телеканала «Че». Он поручил прокурору Челнов взять под личный контроль ход и результаты проверки данного факта, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Предварительно установлено: 19 февраля 2021 года в 10.40 в дежурную часть ОП № 4 «Электротехнический» УМВД России по г. Набережные Челны поступило сообщение о том, что на улице Мироновка на телевизионщиков напал с кулаками пьяный мужчина.

Информацию о нападении распространили сами потерпевшие. Журналисты рассказали, что на съемке последствий ночного пожара на Элеваторной горе столкнулись с дебоширом, который решил их прогнать. Результатом стало сотрясение мозга и синяк под глазом у водителя.

