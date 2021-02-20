Челнинский телеканал сообщил о нападении на съемочную группу

Телеканал «Че» сообщил о нападении на съемочную группу программы «Челны 24». Пьяный местный житель ударил водителя.

Журналисты рассказывают, что приехали на съемку последствий ночного пожара на Элеваторной горе. Группа работала недалеко от сгоревшего гаража. На улице оказался дебошир, решивший прогнать корреспондентов.

«Результат — сотрясение мозга у нашего водителя. Правовую оценку действиям дебошира с Элеваторной горы теперь дадут сотрудники полиции», — сообщает телеканал, приводя короткий отрывок репортажа.

Накануне в Челнах произошел сильный пожар на улице Мироновка поселка Элеваторная гора. Столб дыма был таким высоким, что фотографии разлетелись по соцсетям.

Ранее авиадебошира рейса Анталья — Казань, устроившего пьяную драку на борту самолета, оштрафовали на 500 тысяч рублей.

