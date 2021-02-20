Структуре «Ростеха» грозит штраф за срыв запуска мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье

«РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха») не укладывается в срок и может задержать запуск пяти мусоросжигательных электростанций в Казани и Подмосковье. Это грозит компании штрафом до 7 млрд рублей.

Планировалось, что предприятия начнут поставку энергомощности с 1 декабря 2022 года. Однако сейчас структура «Ростеха» просит помощи у правительства, пишет «Коммерсант». Компания хочет, чтобы штрафные санкции были снижены.

В «РТ-Инвесте» объясняют сдвиг сроков карантинными ограничениями, в результате которых часть оборудования опоздала. Там подготовили и направили в правительство и в Минэнерго предложения о сдвиге даты начала поставки мощности и неприменении штрафных санкций по аналогии с ВИЭ-объектами.

Ранее сообщалось, что «РТ-Инвест» (структура «Ростеха») выкупит у «Роснано» 33,9% инвестиционного товарищества «Первый экологический фонд», которое занимается строительством мусоросжигательных заводов в Казани и Подмосковье.

