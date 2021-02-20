Суд назначил Навальному 850 тыс. рублей штрафа по делу о клевете на ветерана войны

Московский суд назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.



Также по итогам судебных заседаний, судья, рассматривающая дело, направит в Следственный комитет материалы для проверки о возможном оскорблении Навальным суда, прокурора и потерпевшего, пишет ТАСС.

О передаче материалов на проверку ходатайствовала помощник прокурора Екатерина Фролова. На судебных заседаниях Навальный получил от судьи более 20 замечаний за некорректные вопросы и оскорбительное поведение.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня суд признал оппозиционера виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Гособвинение просило оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей (при максимальном штрафе по этой статье в 1 млн рублей).



Татьяна Демина