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Суд назначил Навальному 850 тыс. рублей штрафа по делу о клевете на ветерана войны

19:39, 20.02.2021
Суд назначил Навальному 850 тыс. рублей штрафа по делу о клевете на ветерана войны
Фото: instagram.com/navalny

Московский суд назначил российскому оппозиционеру Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Также по итогам судебных заседаний, судья, рассматривающая дело, направит в Следственный комитет материалы для проверки о возможном оскорблении Навальным суда, прокурора и потерпевшего, пишет ТАСС.

О передаче материалов на проверку ходатайствовала помощник прокурора Екатерина Фролова. На судебных заседаниях Навальный получил от судьи более 20 замечаний за некорректные вопросы и оскорбительное поведение.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня суд признал оппозиционера виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Гособвинение просило оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей (при максимальном штрафе по этой статье в 1 млн рублей).

Татьяна Демина
Общество
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