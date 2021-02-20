Минобороны подписало контракт на поставку ударных беспилотников «Альтиус» из Казани

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Министерство обороны России заключило контракт с обособленным подразделением №2 Уральского завода гражданской авиации» в Казани на изготовление и поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус». Масса БПЛА составляет шесть тонн.

Казанским филиалом УЗГА успешно проведена защита и закрытие этапа «Технический проект» в рамках реализации государственного контракта на опытно-конструкторские работы (ОКР) «Альтиус-РУ» по разработке беспилотных летательных аппаратов, пишет «Интерфакс».



Производство установочной партии беспилотников «Альтиус» включено в задачи Казанского филиала УЗГА на текущий год.

О том, что испытания разрабатываемого в Казани беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У» завершены, стало известно в конце января. Минобороны России публиковало на своем youtube-канале видеозапись первого полета беспилотника «Альтиус-У».

Напомним, что с 2011 года беспилотник «Альтиус» по заказу Минобороны разрабатывало Казанское ОКБ имени Симонова. Летные испытания аппарата стартовали летом 2016 года. В 2018 году проект передали Уральскому заводу гражданской авиации.

Татьяна Демина