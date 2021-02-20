Минфин России планирует создать базу секретной отчетности компаний

Министерство финансов России направит в правительство законопроект о создании в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний секретной части, доступной только для органов власти. Ведомство намерено сделать это до октября текущего года.



Указанная «закрытая» часть на госресурсе предназначена для отчетностей, содержащих «чувствительную» информацию, пишет РБК.

По законопроекту Минфина, компании, против которых на сегодняшний день действуют санкции, будут обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность в ФНС. Правительство РФ, в свою очередь, наделят правом определять случаи, в которых доступ к информации на госресурсе, может быть ограничен. Прядок ограничения и возобновления такого доступа также будет определять Кабмин.

Законопроект Минфина предполагает, что секретную информацию из реестра будут предоставлять по запросу ограниченного круга лиц: органов государственной власти, внебюджетных фондов и Банка России.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минфине РФ объяснили порядок начисления и уплаты налога на доход по банковским вкладам. Доходы будут учитываться при определении базы для НДФЛ. Рассматриваться будет налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены.



Татьяна Демина