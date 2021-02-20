В УФСИН Удмуртии опровергли информацию о смерти экс-главы региона Александра Соловьева

УФСИН России по Удмуртии отрицает факт смерти бывшего главы республики Александра Соловьева, осужденного за получение взяток. Такие данные сегодня опубликовали СМИ и телеграм-каналы.

«В настоящее время А.В. Соловьев по профилю заболевания проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава Удмуртии. Состояние здоровья стабильное», — говорится на сайте ведомства.

В октябре прошлого года Завьяловский районный суд Удмуртии признал бывшего главу региона Александра Соловьева виновным в получении крупной взятки и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 275 млн рублей. Приговор оставлен без изменения.

По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.