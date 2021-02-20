Минниханов попросил правительство России поддержать модернизацию Набережночелнинской ТЭЦ

На коллегии Минпромторга Татарстана президент республики Рустам Минниханов обратился к вице-премьеру России Юрию Борисову с просьбой поддержать проект модернизации Набережночелнинской ТЭЦ.

Он отметил, для модернизации ТЭЦ, в которой она на сегодняшний день нуждается, есть все оборудование. Для реализации этого проекта необходимо попасть в программу договоров о поставке мощности (ДПМ).

«Мы писали, и вы поддержали, но сегодня какая-то ситуация пока непонятная», — заявил Минниханов.

Президент Татарстана обратил внимание, что Набережночелнинская ТЭЦ является жизненно важным объектом для республики: она служит теплоисточником для города с населением 540 тыс. человек.

Программа модернизации ТЭС началась в России в 2019 году. Проекты отбираются на конкурсной основе. Уже прошли отборы заявки с вводом модернизированной мощности в 2022—2026 годах.

Напомним, правительство России утвердило проекты по программе модернизации ТЭС на 2026 год. Суммарная установленная мощность проектов составляет 3804,8 МВт. Из них в Европейской части России и на Урале восемь проектов суммарной мощностью 3019,9 МВт, в Сибири — семь проектов на 784,9 МВт.

Татьяна Демина