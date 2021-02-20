Суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный

Мосгорсуд признал законным замену условного срока Алексею Навальному на реальный. Об этом сообщила «Медуза».



При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года — и срок нахождения в СИЗО. Адвокаты Навального пояснили РБК, что окончательный срок для оппозиционера составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля — начале августа 2023 года.

Напомним, 2 февраля Симоновский райсуд согласился с требованием ФСИН заменить Навальному условный срок в 3,5 года, назначенный оппозиционеру по делу «Ив Роше», на реальный.

ЕСПЧ потребовал от правительства России освободить Алексея Навального по правилу 39-му регламента суда. По данным экспертов, суд впервые требует освобождения в рамках обеспечительных мер, а не в окончательном решении. В суде полагают, что в заключении есть реальная опасность для жизни Навального. Адвокаты полагают, что это связано с покушением на оппозиционера.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что это требование невыполнимо.