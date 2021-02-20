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Суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный

12:04, 20.02.2021
Суд признал законным замену условного срока Навальному на реальный
Фото: instagram.com/navalny

Мосгорсуд признал законным замену условного срока Алексею Навальному на реальный. Об этом сообщила «Медуза».

При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года — и срок нахождения в СИЗО. Адвокаты Навального пояснили РБК, что окончательный срок для оппозиционера составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля — начале августа 2023 года.

Напомним, 2 февраля Симоновский райсуд согласился с требованием ФСИН заменить Навальному условный срок в 3,5 года, назначенный оппозиционеру по делу «Ив Роше», на реальный.

ЕСПЧ потребовал от правительства России освободить Алексея Навального по правилу 39-му регламента суда. По данным экспертов, суд впервые требует освобождения в рамках обеспечительных мер, а не в окончательном решении. В суде полагают, что в заключении есть реальная опасность для жизни Навального. Адвокаты полагают, что это связано с покушением на оппозиционера.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что это требование невыполнимо.

ОбществоПроисшествия
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