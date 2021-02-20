В России выявили первый случай инфицирования человека птичьим гриппом H5N8

У семи сотрудников птицефабрики на юге России был выявлен птичий грипп нового типа. Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, сообщила в субботу на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8), пишет ТАСС.

По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок. Риски, как сообщает глава Роспотребнадзора, были минимизированы, и дальнейшего развития эта ситуация не получила.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года было зарегистрировано пять случаев вспышек птичьего гриппом. Ущерб от них составил 230 млн рублей. Из них вспышка в «Залесном» принесла убытки в 225 млн.

«Коммерсант» со ссылкой на источники написал о проблемах с поставками яиц из-за птичьего гриппа. Якобы в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц выросла почти на 20%.