В России зарегистрировали третью вакцину
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса. Ее разработал Центр имени Чумакова.
Минздрав зарегистрировал вакцину «КовиВак», передает «РИА Новости».
«Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот», — приводит агентство слова председателя правительства.
«КовиВак» — цельновирионная вакцина. В таких препаратах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.
Ранее уже сообщалось, что Центр им. Чумакова подал заявку на регистрацию. Широкомасштабное исследование вакцины пройдет на 3 тысячах добровольцах.
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