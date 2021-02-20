Борисов призвал Татарстан заняться созданием водородного двигателя

Вице-премьер России Юрий Борисов на коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана призвал республику заняться созданием водородного двигателя.



Он обратил внимание, что наблюдается тенденция, что использование двигателей внутреннего сгорания на всех транспортных средствах будет постепенно сходить на нет. Их в будущем смогут заменить двигатели на водороде и электроэнергии.

«Татарстан имеет колоссальные возможности, лучшие компетенции в стране в этом плане», — заявил Борисов. По его словам, республика сможет стать лидером в развитии этого направления.

Также на итоговой коллегии Минпромторга РТ Борисов заявил, что в 2021 году промышленности придется работать в условиях бюджетных ограничений, и предложил использовать внебюджетные источники привлечения инвестиций за счет выпуска ценных бумаг (облигаций).

Татьяна Демина