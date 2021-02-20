Российские ученые разработают вакцину от птичьего гриппа H5N8

Фото: Максим Платонов (архив)

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что уже сегодня в России можно приступить к разработке тест-системы, позволяющей оперативно выявлять случаи заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N8.

Это позволит в короткие сроки приступить к лечению заболевшего гражданина, передает его слова «РИА Новости».

Он также отметил, что оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет ученым уже сегодня начать разработку кандидатного вакцинного штамма.

Фото: Илья Репин

Напомним, у семи сотрудников птицефабрики на юге России был выявлен птичий грипп нового типа. Там в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована его вспышка.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что это был первый в мире подтвержденный случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).



Татьяна Демина