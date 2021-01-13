В Татарстане врачи спасли женщину, заболевшую тяжелой формой COVID-19 во время беременности

Врачи РКБ Татарстана спасли жизнь 43-летней женщине, заболевшей тяжелой формой коронавируса во время второй беременности. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в Instagram.

Беременность и так протекала непросто. А в ноябре вся семья женщины заболела COVID-19.

Поначалу все было спокойно, однако спустя некоторое время начало ухудшаться здоровье пожилой мамы пациентки. Ее госпитализировали в инфекционную больницу, а к вечеру и самой женщине поплохело.

Она поступила в инфекционное отделение перинатального центра РКБ в конце ноября и сразу попала в реанимацию. Однако тогда пациентка чувствовала себя хорошо: она прекрасно передвигалась, одышки не было и аппетит был хороший, лишь температура доходила до 39.

Но позже в отделении пульмонологии на реабилитации женщина узнала, что находилась на грани. Поражение легких составило более 50%, тромбоз, тяжелое состояние и показания для ИВЛ. Но пациентка упорно стремилась победить болезнь, отказывалась от кислородной поддержки. На этот шаг она пошла только тогда, когда поняла, что ребенку не хватает кислорода. В реанимации женщина похудела на 5-6 килограммов, заставляла себя есть через «не хочу».

Из-за коронавируса мамы у малыша началась задержка в развитии, поэтому ребенка ежеминутно наблюдали врачи. Потихоньку пациентка отошла от кислородной поддержки и начала готовиться к преждевременным родам. 29 декабря она родила мальчика на 33-й неделе беременности. А 6 января женщина вместе с ребенком абсолютно здоровыми вернулись домой.

В конце декабря в Нижнекамске врачи вылечили многодетную маму троих детей, которая заразилась коронавирусом во время четвертой беременности. Женщину госпитализировали в конце октября с 20%-ным поражением легких.



Татьяна Леухина