В Татарстане прививку от коронавируса сделали свыше 2,8 тысяч человек

На сегодняшний день в Татарстане вакцинировались от коронавируса 2 889 человек, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Вторую прививку получили 373 татарстанца.

Новая доза вакцины в республику уже поступила, сейчас она развозится по медучреждениям.

По словам Жаворонкова, в пятницу ожидается начало вакцинации от COVID-19 в медсанчасти КФУ. Также с сегодняшнего дня возобновляется вакцинация в казанской больнице №7.

Фото: mos.ru

Ранее в Минздраве Татарстана обратили внимание, что темп вакцинации против COVID-19 в республике невысок, несмотря на то, что на территории республики создано 57 пунктов вакцинации.

