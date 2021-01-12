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Россия приостановила оформление единых электронных виз из-за коронавируса

14:47, 12.01.2021
Россия приостановила оформление единых электронных виз из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Из-за распространения коронавируса Россия временно приостановила оформление единых электронных виз. Процедура возобновится после особого распоряжения правительства РФ.

Ограничительная мера вводится в целях «обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение консульского департамента МИД РФ.

Фото: Максим Платонов

В конце декабря посольство России в Вашингтоне обвинило США в развязывании «визовой войны», заявив, что американские власти несут полную ответственность за «визовый тупик» между странами.

Татьяна Демина
Общество
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