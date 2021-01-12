Россия приостановила оформление единых электронных виз из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса Россия временно приостановила оформление единых электронных виз. Процедура возобновится после особого распоряжения правительства РФ.
Ограничительная мера вводится в целях «обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — пишет ТАСС со ссылкой на сообщение консульского департамента МИД РФ.
В конце декабря посольство России в Вашингтоне обвинило США в развязывании «визовой войны», заявив, что американские власти несут полную ответственность за «визовый тупик» между странами.
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