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В Татарстане лечение от COVID-19 проходят 34 беременные пациентки

10:13, 13.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане лечение от COVID-19 проходят 34 беременные пациентки

В Татарстане лечение от коронавируса проходят 34 беременные пациентки, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Детей в общем числе заболевших коронавирусом в республике 5%. С октября этот показатель существенно не изменился, разница составляет десятые доли процента.

Количество тяжелых форм COVID-19 в Татарстане не увеличилось, показатель остается прежним.

Общество Татарстан
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