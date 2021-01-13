В Татарстане лечение от COVID-19 проходят 34 беременные пациентки
В Татарстане лечение от коронавируса проходят 34 беременные пациентки, рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Детей в общем числе заболевших коронавирусом в республике 5%. С октября этот показатель существенно не изменился, разница составляет десятые доли процента.
Количество тяжелых форм COVID-19 в Татарстане не увеличилось, показатель остается прежним.Общество Татарстан
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