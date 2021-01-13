С начала года в школах Татарстана не зафиксировано новых случаев коронавируса

С начала новой четверти в учебных заведениях Татарстана не прибавилось новых случаев коронавируса, сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Всего с 1 сентября 2020 года коронавирусом в республике заболели 90 школьников, 87 студентов и 163 педагога. За все время в учебных заведениях Татарстана выявлено 340 очагов.

Закрыто 336 очагов, четыре их них остаются под наблюдением. В ведомстве обратили внимание, что на сегодняшний день в Татарстане классов и школ на разобщении нет.

За последние сутки на утренних фильтрах в школах отстранено 58 детей. С 1 сентября 2020 года это число достигло 10 904.

