В Минздраве Татарстана отметили невысокие темпы вакцинации против COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане темп вакцинации против COVID-19 невысок, несмотря на то, что на территории республики создано 57 пунктов вакцинации. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.



Пункты базируются в основном в городах. Жителям сел и деревень, желающим сделать прививку против коронавируса, придется отправиться в райцентр.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На сегодняшний день в республику уже поступило 12,5 тысячи доз вакцины «Спутник V», последняя поставка была 11 января. Всего же до конца февраля Татарстан получит еще 190 500 доз препарата.



Подробнее о вакцинации против коронавируса в Татарстане — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина