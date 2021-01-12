В Татарстане желающих сделать вакцину от коронавируса не будут проверять на антитела

Татарстанцев, планирующих сделать прививку от коронавируса, перестанут тестировать на антитела. Это связано с тем, что в республику в ближайшее время поступит достаточное количество доз вакцины, сообщила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Когда вакцина поступает в большем количестве, то здесь необходимость проводить такую сортировку, у кого есть антитела, у кого нет, уже отпадает, — заявила глава ведомства. Патяшина обратила внимание, что в инструкции к препарату отсутствует противопоказание, что переболевшим COVID-19 не нужно прививаться.

Она добавила, что первоначально тестирование на антитела было необходимо для клинических испытаний вакцины, для чистоты эксперимента. Патяшина также отметила, что антитела к коронавирусу сохраняются в человеческом организме от шести до восьми месяцев.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что до конца февраля в Татарстан поступит 196,5 тыс. доз вакцины «Спутник V».



Татьяна Демина