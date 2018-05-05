Абашев Альмир Рашидович
Общая информация
Главный врач Университетской клиники «Казань»
Образование:
Окончил Казанский медицинский университет по специальности «лечебное дело» (1998 г.).
Трудовая деятельность:
2000 — 2002 гг. — заведующий отделением, врач-невролог Республиканского клинического вертеброневрологического центра.
2002 — 2003 гг. — главный врач Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».
2003 — 2012 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 3.
С января 2012 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2».
С января 2016 г. — главный врач университетской клиники «Казань».
Кандидат медицинских наук.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Чехова, 1а
- Телефон: +7(843) 233-30-90
- Email: Almir.Abashev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018