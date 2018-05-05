Список персон

Абашев Альмир Рашидович

Медицина
Абашев Альмир Рашидович

Общая информация

Главный врач Университетской клиники «Казань»

Образование:

Окончил Казанский медицинский университет по специальности «лечебное дело» (1998 г.).

Трудовая деятельность:

2000 — 2002 гг. — заведующий отделением, врач-невролог Республиканского клинического вертеброневрологического центра.
2002 — 2003 гг. — главный врач Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория».
2003 — 2012 гг. — главный врач Республиканской клинической больницы № 3.
С января 2012 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2».
С января 2016 г. — главный врач университетской клиники «Казань».

Кандидат медицинских наук.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, РТ, г. Казань, ул. Чехова, 1а
  • Телефон: +7(843) 233-30-90
  • Email: Almir.Abashev@tatar.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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