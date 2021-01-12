СМИ: поставок вакцины от коронавируса Pfizer в 2021 году в Россию не ожидается

В текущем году Россия не планирует закупать вакцину от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники на фармрынке и в госведомствах.

Известно, что Pfizer не подавала заявку на сертификацию и регистрацию своей вакцины от COVID-19 в России. В 2021 году американская компания планирует поставлять препарат только в страны, с которыми она уже заключила госконтракт.



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В декабре глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что американская вакцина Pfizer будет защищать человека от коронавируса предположительно 4-5 месяцев, в то время как срок действия российского препарата «Спутник V» он оценил в два года.



Татьяна Демина