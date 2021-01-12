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В Нижнекамске первый компонент вакцины «Спутник V» получили свыше 100 человек — врачи и учителя

21:25, 12.01.2021
В Нижнекамске первый компонент вакцины «Спутник V» получили свыше 100 человек — врачи и учителя
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске на данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» от коронавируса получили 172 человека — сотрудники медицинских и образовательных учреждений. С сегодняшнего дня на вакцинацию могут записаться все желающие горожане.

Первыми в Нижнекамске прививку от коронавируса сделали 25 медработников. 6 января, спустя 21 день, они получили второй компонент вакцины. В конце декабря в город поступило еще 115 комплектов вакцины. Делать прививку будут нижнекамцам, находящимся в зоне риска.

Фото: e-nkama.ru

Также в конце января в Нижнекамск поступит еще одна партия вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Напомним, о начале вакцинации «Спутником V» власти города объявят в ближайшее время.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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