В Нижнекамске первый компонент вакцины «Спутник V» получили свыше 100 человек — врачи и учителя

В Нижнекамске на данный момент первый компонент вакцины «Спутник V» от коронавируса получили 172 человека — сотрудники медицинских и образовательных учреждений. С сегодняшнего дня на вакцинацию могут записаться все желающие горожане.



Первыми в Нижнекамске прививку от коронавируса сделали 25 медработников. 6 января, спустя 21 день, они получили второй компонент вакцины. В конце декабря в город поступило еще 115 комплектов вакцины. Делать прививку будут нижнекамцам, находящимся в зоне риска.

Фото: e-nkama.ru

Также в конце января в Нижнекамск поступит еще одна партия вакцины от коронавируса, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Напомним, о начале вакцинации «Спутником V» власти города объявят в ближайшее время.

Татьяна Леухина