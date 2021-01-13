В России разработали алгоритм для выявления COVID-19 по кашлю

Фото: Ринат Назметдинов

Сбер разработал алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю. Для тренировки программы использовались более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с согласия пациентов.

«Мы запустили очень сложную большую нейросетку, которая по полутонам звуковой спектрограммы различает то, что неразличимо для человеческого уха. Она различает, как вот эти спектрограммы отличают заболевшего COVID-19 от здорового человека или кашляющего по причине простой простуды либо гриппа», — передает RT слова первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина.

Фото: Илья Репин (архив)

Приложение может с высокой долей вероятности предсказать, есть ли у человека коронавирус. При этом, подчеркнул Ведяхин, оно не медицинское и не отменяет сдачу ПЦР-теста.

Работать приложение будет следующим образом: после запуска система попросит ответить на несколько вопросов, связанных с наличием температуры и контактов с заболевшим COVID-19. Потом пользователю нужно будет несколько секунд покашлять, активно подышать и поговорить, после чего программа выдаст заключение о вероятности инфекции.

Ранее главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, когда Россия справится с пандемией коронавируса.



Татьяна Леухина