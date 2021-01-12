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В Татарстане от коронавируса умерли еще три женщины

15:57, 12.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще три женщины
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Минздраве РТ, умерли три женщины 1957, 1946 и 1936 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Всего по состоянию на 12 января зарегистрировано 210 смертей от коронавируса.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 89 заболевших COVID-19. Всего на 10 января в Татарстане зафиксировано 14 362 случая заражения коронавирусом. За весь период выздоровел 11 061 человек, в том числе 20 за минувшие сутки.

ОбществоМедицина Татарстан
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