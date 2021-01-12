Организаторы сообщили, что ЧМ-2021 по фигурному катанию отменен не будет

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 планируется провести в ранее оговоренные сроки. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Президент оргкомитета турнира Ульрика Молин уверена, что ограничения по коронавирусу не помешают проведению чемпионата мира. По ее словам, подготовка к соревнованиям в Стокгольме проходит по изначальному плану.

«Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с Международным союзом конькобежцев (ISU) относительно чемпионата мира 2021 года. Здоровье и безопасность всех участников находятся для нас в наивысшем приоритете. Подготовка идет согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет», — сказала Молин.

Фото: isu.org

Отметим, что недавно в Швеции были отменены до конца сезона все национальные турниры по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

Действующей чемпионкой мира по фигурному катанию является Алина Загитова, выигравшая золотую медаль в 2019 году в японском городе Сайтама. Она сохранила титул после отмены прошлогоднего мирового первенства в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее Международный союз конькобежцев отменил чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

