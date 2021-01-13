Новости общества

01:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВОЗ оценила влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом

00:24, 13.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ оценила влияние мутаций на ситуацию с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Любая мутация коронавируса SARS-CoV-2 усложняет ситуацию с пандемией COVID-19. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она пояснила, что любая мутация может иметь разное значение в зависимости от того, как вирус будет себя вести. Специалистам нужно постоянно мониторить поведение вируса и выяснять, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания, пишет «РИА Новости».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее СМИ сообщили о том, что у россиянки, болевшей коронавирусом с апреля по сентябрь 2020 года, развилось 18 новых мутаций COVID-19. 47-летняя женщина со злокачественной лимфомой заразилась вирусом в больнице при прохождении курса химиотерапии.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также