Итоги дня: восемь лет для Ефремова, «пересидевший» Лукашенко, прогнозы Fitch по ВВП
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 8 сентября.
- Пресненский суд Москвы признал заслуженного артиста России Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. Актера также лишили водительских прав на три года и взыскали с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП в Москве.
- В Казани уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила готовность к предстоящим выборам одного из избирательных участков. Москалькова посетила избирательный участок №165 в здании КДЦ «Московский». Омбудсмен проверила, как на участке будет обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических норм и организация голосования для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.
- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию», а также встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским СМИ допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле, однако только так он может защитить жителей страны. Также он, говоря о протестах в стране, предупредил, что в России может произойти аналогичная ситуация.
- Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил о том, что первая волна инфекции COVID-19 не завершилась, а число новых случаев увеличивается.
- Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Так, новогодние праздники могут продлиться с 1 по 10 января, а 31 декабря предложили сделать выходным.
- С 9 сентября в Казани изменятся схемы движения маршрутов автобусов №34, №36 и №91. Такое решение приняли в Комитете по транспорту, учитывая обращения казанцев и руководства МУП «ПАТП №2» и МУП «ПАТП №4» для определения подходящих маршрутов.
- Новая многоцелевая атомная подлодка «Казань» провела ходовые испытания в Белом море. Экипаж выполнил плавание в надводном и подводном положении, отработал задачи курса боевой подготовки, замерил ряд технических параметров корабля, например шумность подводного хода.
- Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что ВВП России в этом году снизится на 4,9%. В прошлом прогнозе снижение ожидалось на 5,8%, то есть он был улучшен.
- Эксперты также сообщили, что экономика России переживает пандемию коронавируса лучше большинства других крупных развивающихся рынков. Так, уровень инфляции и безработицы в этом году был низким, банковский сектор — стабильным, а уровень финансовых резервов — значительным.
- Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак приняли участие в открытии памятного знака в честь запуска строительства в Заинске парогазовой установки мощностью 850 МВт.
- Казанский стрип-клуб «Тихое место» предложил предоставить студенткам Казанского федерального университета жилье из-за нехватки мест в общежитиях. Это произойдет при условии, что те пойдут к ним работать танцовщицами.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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