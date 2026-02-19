Фильм «Танкист», снятый казанской киностудией «Вечный огонь», стал частью Всероссийского показа

Ко Дню защитника Отечества Фонд «Мост поколений» проводит Всероссийский показ фильмов-победителей фестиваля «Перерыв на кино»

Фото: Военно-исторический кинофестиваль «Перерыв на кино»

Зрителям будет представлена 45-минутная программа (6+) из четырех кинокартин, среди которых мультфильм «Леня Голиков», поэтическое посвящение «Связь поколений. Помним!», документальная лента «Держусь, не сдаюсь, не плачу» о ветеране Великой Отечественной войны Ларисе Михайловне Багровцевой и историческая военная драма «Танкист», в рамках кинофестиваля признанная лучшим игровым фильмом 2025 года.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Последняя при поддержке Группы ТАИФ была снята на территории Татарстана казанской киностудией «Вечный огонь». В основу короткометражной игровой киноленты легло стихотворение Александра Твардовского «Рассказ танкиста», написанное в 1942 году. Премьерный показ состоялся в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И первыми фильм увидели именно татарстанцы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Некоммерческие кинопоказы пройдут с 16 февраля по 8 марта 2026 года в кинотеатрах, вузах, школах и домах молодежи всей страны, а также в режиме онлайн на сайте Фонда.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Ожидается, что в этой масштабной киноакции примут участие не менее 1 500 населенных пунктов, а зрительская аудитория составит свыше 150 000 молодых людей.