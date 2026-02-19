На развитие туринфраструктуры направят 4,66 млн рублей

Контракт предусматривает печать около 192 тыс. карт-брошюр на трех языках

Фото: Динар Фатыхов

Государственный комитет РТ по закупкам объявил электронный аукцион на оказание услуг по обеспечению деятельности туристско-информационного пункта в Казани, информационных стоек в Международном аэропорту «Казань» и многофункциональных зонах на трассе М-12. Заказчиком выступает Государственный комитет Татарстана по туризму. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,66 млн рублей.

Проект предусматривает оформление стоек и пунктов в соответствие с брендбуком Visit Tatarstan и их снабжение полиграфической продукцией на русском, татарском и английском языках. Планируется издание туристских карт Казани, Великого Болгара, острова-града Свияжска, Елабуги, Чистополя, Тетюшей и Алексеевского района.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В рамках контракта запланированы изготовление и установка информационно-справочных стоек в аэропорту и на территории трех многофункциональных зон трассы М-12, оснащение туристско-информационного пункта на улице Баумана мебелью и техникой, а также печать и распространение около 192 тыс. экземпляров карт-брошюр с достопримечательностями республики на трех языках. Кроме того, предусмотрена организация консультационной помощи туристам.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 февраля 2026 года.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан находится в числе лидеров по развитию устойчивого туризма.

Ариана Ранцева