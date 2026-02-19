Метшин о гаражах на ул. Хади Такташа: «Цена за эту ржавую халабуду от 2 до 4 млн рублей»

Данную недвижимость активно скупают девелоперы

Фото: Артем Дергунов

Гаражи на ул. Хади Такташа в Казани стоят 2—4 млн рублей. Данную недвижимость активно скупают девелоперы, сообщил мэр города Ильсур Метшин

— Растет в цене недвижимость. У людей появляется возможность продать, как в известном фильме «Простоквашино», то, что давно не нужно. Далеко ходить не будем, слева [от театра Камала] стоит порядка 100 гаражей. Цена за эту ржавую халабуду (лачуга, шалаш, — прим. ред.) — от 2 до 4 млн рублей. Наши девелоперы идут на такие расходы для того, чтобы привести в порядок эту территорию, — сказал градоначальник.



По его словам, территорию вокруг нового здания театра им. Г. Камала активно благоустраивают, из-за чего дорожают объекты в округе.



Ранее власти Казани показали эскизы будущей третьей очереди набережной Кабана.

Никита Егоров