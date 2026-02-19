Новости общества

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

10:26, 19.02.2026

Прокуроры требовали для экс-лидера смертной казни

Фото: Динар Фатыхов

Центральный районный суд Сеула приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к пожизненному сроку. Его осудили по делу о мятеже в декабре 2024 года, пишет RT.

Отмечается, что Юн Сок Ёль руководил данным мятежом, который привел к введению в стране чрезвычайного военного положения.

За данное нарушение прокуроры требовали для экс-лидера высшей меры наказания — смертной казни.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-госминистра бывшей непризнанной НКР Варданяна к 20 годам тюрьмы.

Никита Егоров

ОбществоВласть Татарстан

