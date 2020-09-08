Атомная подлодка «Казань» провела испытания в Белом море

Новая многоцелевая атомная подлодка «Казань» провела ходовые испытания в Белом море.

Во время выхода в море экипаж выполнил плавание в надводном и подводном положении, отработал задачи курса боевой подготовки, замерил ряд технических параметров корабля, например, шумность подводного хода.

Подлодку во время выхода в море сопровождали подводный крейсер «Дмитрий Донской» и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы. После выполнения всех задач они прибыли в пункт постоянного базирования — Северодвинск, передает «Интерфакс».

Атомную подлодку «Казань» планируется передать ВМФ до конца года.