Казанский стриптиз-клуб предложил «решить квартирный вопрос» студенток КФУ

«Может, нам выдадут место в профкоме»

Провокационным заявлением сегодня отметился казанский стрип-клуб «Тихое место»: в условиях дефицита жилья и мест в общежитиях для казанских студентов заведение предложило предоставить студенткам жилье — при условии, что те пойдут к ним работать танцовщицами.

— В конце августа стало известно о нехватке общежитий студентам КФУ — 4 300 мест. Руководство университета не планирует решать эту проблему (источник: интернет-журнал «Ветер»), и клуб «Тихое место» готов предоставить жилье девушкам при условии трудоустройства на вакансию «Танцовщица», — написал клуб у себя в «Инстаграме», разместив также подробности вакансии (предлагаемая заработная плата оказалась более чем в полтора раза выше средней по Казани). Далее автор публикации в шутку предположил, что, возможно, клубу тогда «выдадут место в профсоюзе университета».

Впрочем, из разговора с администрацией клуба «Реальное время» выяснило: «жилье» — это сильно сказано. Речь идет всего лишь о комнате, причем в здании самого стрип-клуба — заведение базируется в довольно ветхом здании на задворках Колхозного рынка.



По словам пиар-менеджера клуба Дамира Минниханова, сейчас заведение якобы не работает — там проводятся только кастинги и репетиции, хотя заведение активно набирает персонал. Напомним, что деятельность ночных клубов одной из первых попала под ограничения во время пандемии, запрет на их работу не снят до сих пор. Однако в «Инстаграме» заведения можно найти пост двухнедельной давности о возможности забронировать столик.

Заведение начало активно искать персонал еще две недели назад — как объяснили в администрации клуба, там надеются на то, что работу развлекательных заведений в ближайшем будущем все-таки разрешат. При этом в пандемию клубу, судя по всему, пришлось так же тяжко, как и другим развлекательным заведениям.

Кроме того, Дамир Минниханов уточнил, что решение позвать на работу родилось именно после публикаций о дефиците мест в общежитиях КФУ — студенток других вузов они принять тоже готовы.

Дамир Минниханов уточнил, что решение позвать на работу родилось именно после публикаций о дефиците мест в общежитиях КФУ — студенток других вузов они принять тоже готовы. Фото Максима Платонова

«Квартирный вопрос» для студентов встал ребром

На проблему дефицита мест в общежитиях казанских вузов, а также дефицита доступных для аренды квартир, ранее обращало внимание «Реальное время». Так, в конце августа в Набережных Челнах иностранные студенты КФУ вышли на пикет из-за нехватки мест в общежитиях. По различным данным, в нем приняло участие от 40 до 600 человек.

Проблемы, впрочем, возникали не только у иностранных студентов: комментируя публикацию о дефиците мест, учащиеся делились своим негативным опытом заселения в общежития. Они рассказывали об особенностях существующей в общежитиях балльно-рейтинговой системы, а также о незаселении студентов старше первого курса. Запускали и своеобразный флешмоб — пользователи фотографировались на лавочках, возле мусорных баков, на природе, изображая «мирный сон», — с хештегом «общежитиекфу».

Комментируя публикацию о дефиците мест, учащиеся делились своим негативным опытом по заселению в общежития. Фото vk.com

Все это наложилось на довольно сложную ситуацию на рынке недвижимости: хоть цены на арендное жилье и не взлетели, подрос спрос на него. Помимо традиционного наплыва студентов, спрос на арендное жилье подстегивает возвращение тех, кто ранее, во время ограничительных мер, перебрался к родственникам или за город.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу КФУ с предложением прокомментировать заявление «Тихого места», а также сообщить, каков в действительности дефицит мест в общежитиях вуза и есть ли он. Впрочем, в пресс-службе университета сообщили, что вопросы с общежитиями прояснят в ходе прямого эфира с участием руководства вуза, который пройдет завтра днем.

Александр Артемьев