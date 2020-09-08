Эксперты: российская экономика оказалась хорошо подготовленной к кризису

Экономика России переживает пандемию коронавируса лучше большинства других крупных развивающихся рынков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на опрошенных экспертов Bloomberg.



Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец предположила, что прогнозы по российской экономике будут позитивными и в этом году при отсутствии дополнительных потрясений. По ее словам, российская экономика была хорошо подготовлена: уровень инфляции и безработицы был низким, банковский сектор — стабильным, а уровень финансовых резервов — значительным.

Отмечается, что «Ренессанс Капитал» в этом году прогнозирует падение российского ВВП в 3,3% и отскок в 3,8% в следующем году. Опросы издания показывают сокращение экономики страны на 4,8%.

По словам заместителя главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элины Рыбаковой, экономика России в период пандемии коронавируса оставалась стабильной благодаря введенным против страны санкциям: «Благодаря санкциям, введенным еще в 2014 году, Россия гораздо меньше зависит от внешних потоков капитала».

Она отметила, что в других странах больше всего пострадали малый бизнес и сфера услуг. В экономике РФ его доля не так велика, поэтому влияние кризиса оказалось не столь сильным.

Ранее эксперты сообщали, что в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года.