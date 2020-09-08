Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Восемь лет колонии и возможное УДО через четыре года

Сегодня Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заслуженного артиста России признали виновным и приговорили к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима. Актеру зачли время под домашним арестом, и в итоге ему осталось провести в заключении 7 лет и 10,5 месяца. Приговор он встретил без эмоций, его взяли под стражу в зале суда.

Актера также лишили водительских прав на три года и взыскали с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП в Москве. При этом суд оставил Ефремову его государственные награды. Это, а также положительные характеристики, занятие благотворительностью и несовершеннолетние дети стали смягчающими обстоятельствами по делу.

Суд установил — пьяный Ефремов за рулем автомобиля выехал на встречную полосу движения, что привело к смерти человека. И именно актер находился на водительском месте в момент столкновения, был в машине один, несмотря на то, что свидетели защиты, в том числе слепой на один глаз человек, утверждали об обратном.

«Показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица, не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниям свидетелей», — зачитала приговор судья.

Что касается погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, то суд установил, что он не нарушал ПДД, а его смерть прямо зависит от столкновения с автомобилем Ефремова.

Потерпевшая сторона решила не обжаловать приговор, а вот сторона защиты уже объявила об этом. По данным источника ТАСС, Ефремов может рассчитывать на УДО после отбытия не менее половины срока наказания, то есть через четыре года, так как он осужден за тяжкое преступление.

Обряд черной магии и женская нога

Ефремова пришли поддержать жена Софья Кругликова, музыкант Гарик Сукачев, актеры Иван Охлобыстин и Никита Джигурда. Последний заявил, что не верит в виновность Ефремова, и выдвинул новую теорию — якобы во время смертельного ДТП за рулем сидела актриса театра «Современник» Дарья Белоусова. Он даже показал фотографию автомобиля после аварии и сказал, что на ней видно, как из него появляется женская нога.

Не обошлось и без эксцессов — у здания суда двое мужчин, имитируя обряд черной магии, попытались сжечь чучело с фотографией адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского. Их почти сразу задержали: одним из них оказался участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин. Сюда же после этого пришел шаман с бубном.

Как Ефремов устроил смертельное ДТП

Авария с участием Ефремова произошла ровно три месяца назад, 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee, по данным следствия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель машины Сергей Захаров позже скончался в больнице.

Следующие три месяца за судебным процессом актера следила вся страна — Ефремов поочередно то признавал, то не признавал вину. И в итоге решил, что не будет «отмазываться»: «Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я. Мне жаль потерпевших, у них большое горе, никакого негатива никогда к ним не испытывал, мне их очень жалко».

Прокурор на прениях заявил, что вина актера Ефремова доказана, предложил судье приговорить его к 11 годам колонии общего режима и обратился к суду с просьбой взыскать с Ефремова 500 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего водителя — Виталия Захарова (он требует 7,5 млн рублей). Адвокат актера Эльман Пашаев, от которого Ефремов отказывался и снова заключил с ним договор, спрогнозировал наказание от шести до восьми лет заключения в колонии общего режима.

Фото twitter.com/Dialog_UA

Защитник актера также активно заявлял, что собрал достаточное количество доказательств его невиновности в ДТП. И утверждал, что экспертиза уже установила личность реального водителя, сидевшего за рулем автомобиля артиста в момент аварии. Один из свидетелей защиты, который слеп на один глаз, утверждал, что в машине Ефремова было два человека, а сам актер находился на пассажирском сиденье. Эти показания отказались приобщать к делу. При этом судья приобщила к материалам дела о ДТП видеоролик, сделанный свидетельницей обвинения, где видно, как Михаила Ефремова выводят с водительского места его джипа после ДТП.

Дарья Пинегина