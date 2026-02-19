Сколько раз казанцы жаловались на неубранный снег с начала 2025 года

С начала 2026 года поступило более 4,6 тысячи жалоб от жителей на некачественную уборку снега

Фото: Динар Фатыхов

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Народного контроля», с начала 2026 года поступило более 4,6 тысячи жалоб от жителей на некачественную уборку снега. Наибольшее количество жалоб поступило из Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

По районам города статистика обращений распределилась следующим образом:

Советский район — 1 302 обращения;

Вахитовский и Приволжский районы — 1 219 жалоб;

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы — 1 343 обращения;

Кировский и Московский районы — 819 жалоб.

Общее количество обращений составило 4 683 случая. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, где жители обратились в администрацию 1 343 раза.

Ранее «Реальное время» сообщало, что по поручению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова районные и городские прокуроры проводят проверки коммунальных служб, управляющих компаний, а также собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи.



Дмитрий Зайцев