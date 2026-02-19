Метшин поднял вопрос о создании креативного кластера у старой части зоопарка

В первом полугодии появятся эскизы

Фото: Артем Дергунов

Напротив старой части Казанского зооботсада планируют создать креативный кластер. Об этом в новом театре им. Камала сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

— Сейчас будущий собственник, который собирается в партнерстве с городом капитально отремонтировать зоопарк, ботаническую часть, дом Фукса, планирует напротив реализовать такой креативный кластер. И в первом полугодии мы увидим конкретные предложения, эскизы, — сказал градоначальник.

Никита Егоров