Метшин поднял вопрос о создании креативного кластера у старой части зоопарка

13:06, 19.02.2026

В первом полугодии появятся эскизы

Фото: Артем Дергунов

Напротив старой части Казанского зооботсада планируют создать креативный кластер. Об этом в новом театре им. Камала сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

— Сейчас будущий собственник, который собирается в партнерстве с городом капитально отремонтировать зоопарк, ботаническую часть, дом Фукса, планирует напротив реализовать такой креативный кластер. И в первом полугодии мы увидим конкретные предложения, эскизы, — сказал градоначальник.

Ранее власти Казани показали, как будет выглядеть третья очередь набережной Кабана. Работы охватят участок от ул. Назарбаева до памятника Марджани.

Никита Егоров

