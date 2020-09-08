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Москалькова проверила готовность одного из избирательных участков в Казани

17:58, 08.09.2020
Москалькова проверила готовность одного из избирательных участков в Казани
Фото: tatarstan.ru

В Казани уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила готовность к предстоящим выборам одного из избирательных участков.

Татьяна Москалькова посетила избирательный участок №165 в здании КДЦ «Московский». Омбудсмен проверила, как на участке будет обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических норм и организация голосования для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

На участке созданы условия для маломобильных групп граждан: вход оборудован пандусом, в помещении есть просторная кабинка. КЦ «Московский» также снабжен всем необходимым для слабовидящих граждан.

«Осмотр участка оставил у меня самые благоприятные впечатления. Я сегодня обязательно расскажу об увиденном председателю ЦИК России Элле Александровне Памфиловой. Татарстан всегда отличался высоким уровнем подготовки к выборам. Здесь учитываются запросы всех избирателей, и это, вероятно, один из факторов, обуславливающих традиционно высокую явку в республике», — сказала по завершении осмотра Татьяна Москалькова.

Также Москалькова побывала в казанском образовательном комплексе «Адымнар».

Общество Татарстан
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