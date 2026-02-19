В Чистополе объявлены торги по объектам наследия

Исторические здания выставлены на продажу по стартовой цене 1 рубль с обязательством реставрации в течение пяти лет

Фото: скриншот с сайта дом.рф

В Чистополе стартовали торги по объектам культурного наследия. На продажу выставлены четыре исторических здания: дом поэта Степана Щипачева на улице Галактионова, 42, дом И.И. Луизинова на улице Ленина, 43, кирпичный двухэтажный дом с аттиком на улице Ленина, 7 и жилой дом Логутовых на улице Карла Маркса, 11, сообщил Комитет РТ по охране ОКН.

Начальная цена каждого объекта составляет 1 рубль. Условием сделки является обязательное восстановление здания в течение пяти лет.

После проведения реставрации собственник вправе самостоятельно определить дальнейшее использование объектов. Здания могут быть приспособлены под музеи, гостиницы, рестораны и другие коммерческие проекты, за исключением размещения промышленных предприятий.

Для участников торгов предусмотрено финансирование по ставке не более 9% годовых, а также механизм поручительств.

Ариана Ранцева