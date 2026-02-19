ФАС России выявила нарушения в четверти процедур определения поставщика

Снижение количества проверок связано с возросшей квалификацией заказчиков

Фото: Михаил Захаров

В 2025 году ФАС России провела 15,6 тыс. плановых и внеплановых проверок, в рамках которых проверила 30,7 тыс. процедур определения поставщика. В итоге служба выявила нарушения в 7 311 процедурах (24%), сообщила пресс-служба ведомства.

— За аналогичный период 2024-го провели 17,6 тыс. проверок, в рамках которых проверили 33,9 тыс. процедур определения поставщика, нарушения выявлены в 9,6 тыс. (28%) процедурах определения поставщика, — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение количества проверок связано с возросшей квалификацией заказчиков в вопросах закона о контрактной системе, что уменьшает количество нарушений. Кроме того, эффективная профилактическая и разъяснительная работа ФАС России повысила компетентность субъектов контроля в сфере закупок, что в свою очередь способствует профилактике правонарушений.

Никита Егоров