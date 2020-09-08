Минздрав РФ: в России продолжается первая волна коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил о том, что первая волна инфекции COVID-19 не завершилась, а число новых случаев увеличивается, сообщает «РИА Новости».



По словам эпидемиолога, сентябрь должен сопровождаться увеличением заболеваемости из-за возвращения людей из отпусков, организации коллективов в школах и вузах, но «не будет уже повтора того, что было весной, и мероприятия будут точечно производиться в отношении коллективов, где это будет зафиксировано».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин схожим образом прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России: «Говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами».

