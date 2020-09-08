Лукашенко о протестах в Белоруссии: «Не думайте, что подобное не может произойти в России»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о протестах в стране, предупредил, что в России может произойти аналогичная ситуация. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журналиста Первого канала Антона Верницкого.

«Лукашенко — о белорусских протестах: «Не думайте, что подобное не может произойти в России», — процитировал журналист слова президента Белоруссии в своем telegram-канале.

Ранее Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в кресле главы республики. Однако, по его словам, только так он может защитить белоруссов.

