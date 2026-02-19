В Татарстане запустят премию в 120 тыс. рублей для молодых воспитателей

Претендовать на премию могут педагоги до 35 лет со стажем работы не более 5 лет

Кабмин Татарстан планирует внедрить новую программу поддержки молодых педагогов дошкольного образования. Ежегодно 300 воспитателей будут получать денежное поощрение в размере 120 тысяч рублей. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Претендовать на премию могут педагоги до 35 лет со стажем работы не более 5 лет. Обязательные условия: наличие профильного высшего или среднего профессионального образования и реализация индивидуального проекта по повышению эффективности образовательной деятельности.

Основные требования к участникам:

Гражданство РФ и проживание в Татарстане.

Работа в должности воспитателя, старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре или других профильных специалистов.

Успешное прохождение конкурсного отбора.

Особенности программы:

Премия выплачивается единовременно не позднее 30 декабря года принятия решения.

Участник может получить поощрение не более двух раз при условии предоставления нового проекта.

Финансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Контроль за реализацией программы возложен на Министерство образования и науки РТ. Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе с оценкой индивидуального проекта и тестированием на знание предметно-пространственной среды дошкольной организации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что к 2036-му КФУ хочет заработать на платном образовании 13,4 млрд рублей.

Дмитрий Зайцев