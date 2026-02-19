В Татарстане запустят премию в 120 тыс. рублей для молодых воспитателей
Претендовать на премию могут педагоги до 35 лет со стажем работы не более 5 лет
Кабмин Татарстан планирует внедрить новую программу поддержки молодых педагогов дошкольного образования. Ежегодно 300 воспитателей будут получать денежное поощрение в размере 120 тысяч рублей. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Претендовать на премию могут педагоги до 35 лет со стажем работы не более 5 лет. Обязательные условия: наличие профильного высшего или среднего профессионального образования и реализация индивидуального проекта по повышению эффективности образовательной деятельности.
Основные требования к участникам:
- Гражданство РФ и проживание в Татарстане.
- Работа в должности воспитателя, старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре или других профильных специалистов.
- Успешное прохождение конкурсного отбора.
Особенности программы:
- Премия выплачивается единовременно не позднее 30 декабря года принятия решения.
- Участник может получить поощрение не более двух раз при условии предоставления нового проекта.
Финансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Контроль за реализацией программы возложен на Министерство образования и науки РТ. Отбор участников будет проводиться на конкурсной основе с оценкой индивидуального проекта и тестированием на знание предметно-пространственной среды дошкольной организации.
Ранее «Реальное время» сообщало, что к 2036-му КФУ хочет заработать на платном образовании 13,4 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».