Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в кресле президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле, однако только так он может защитить жителей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов», — процитировал сегодня Лукашенко корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков в эфире программы «60 минут».

Ранее президент Белоруссии во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что сложит свои полномочия только через конституционный процесс.

