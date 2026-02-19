Четыре моста в Татарстане обновят за 376,6 млн рублей

Среди объектов — мосты в Арском, Агрызском, Азнакаевском и Зеленодольском районах

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане запланировали капремонт четырех мостов — соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок. Общий бюджет работ составит 376,6 млн рублей, финансирование будет полностью обеспечено из бюджета республики.

Самый дорогостоящий проект — капремонт моста через ручей на автомобильной дороге Арск — Сиза в Арском районе. На него выделят 129,3 млн рублей, завершить работы необходимо до 20 ноября 2026 года.

Еще 85 млн рублей направят на обновление моста через реку Агрызка на улице Ленина в городе Агрызе Агрызского района. Этот объект также должны сдать до 20 ноября.

На ремонт моста через реку Манаузка на улице 1 Мая в городе Азнакаево Азнакаевского района выделят 84,9 млн рублей. Четвертый объект — мост через реку Булатка на дороге Нурлаты — Городище в Зеленодольском районе — обойдется бюджету в 77,3 млн рублей. Сроки завершения работ по этим двум объектам совпадают с остальными: до 20 ноября.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстан стремится достичь ключевого показателя национального проекта «Инфраструктура для жизни»: к 2030 году доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна составить 60%. Сейчас этот показатель находится на уровне 52,3%. В 2026 году на эти цели направили 46,6 млрд рублей, а к 2028‑му объем инвестиций планируют увеличить до 49,5 млрд рублей.

Рената Валеева