20 февраля в Татарстане ожидаются снег и метель

Синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 1000 метров и ветер с порывами до 18 м/с

Фото: Ариана Ранцева

20 февраля в Татарстане, по прогнозам синоптиков, ожидаются неблагоприятные погодные условия.

В регионе прогнозируются сильный снег и метель. Видимость может ухудшиться до 1000 метров. Порывы ветра достигнут 18 м/с. Также ожидаются гололед и снежные заносы на дорогах, возможна сильная гололедица.

Госавтоинспекция призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от передвижения на личных автомобилях.

Ариана Ранцева