Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи Минниханов и Москалькова обсудили вопросы организации летнего отдыха детей, капремонта оздоровительных лагерей и начала нового учебного года в очном формате.

Президент Татарстана отметил, что республика всегда открыта к сотрудничеству и нацелена на широкий обмен опытом. Он также добавил, что вопросы, связанные с правами человека, находятся в республике на постоянном контроле.

Напомним, что вчера Москалькова выступила в Императорском зале КФУ с лекцией «Институт уполномоченного по правам человека в РФ».