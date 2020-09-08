Минниханов встретился с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В ходе встречи Минниханов и Москалькова обсудили вопросы организации летнего отдыха детей, капремонта оздоровительных лагерей и начала нового учебного года в очном формате.
Президент Татарстана отметил, что республика всегда открыта к сотрудничеству и нацелена на широкий обмен опытом. Он также добавил, что вопросы, связанные с правами человека, находятся в республике на постоянном контроле.
Напомним, что вчера Москалькова выступила в Императорском зале КФУ с лекцией «Институт уполномоченного по правам человека в РФ».Общество Татарстан
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