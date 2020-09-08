Татьяна Москалькова: «Мы здесь готовим человека будущего, выросшего на традициях и уважении к своей истории»
«Будут to teach geography in English»
Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» на улице Бондаренко посетила сегодня уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Впечатление от татарстанской «школы будущего» оказалось настолько сильным, что московская гостья захотела поспособствовать распространению принятых здесь методик на всю Россию — и поделилась этими планами с «Реальным временем».
Татьяна Москалькова приехала в «школу будущего» на улице Бондаренко прямо из казанского Кремля — перед этим она встречалась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ожидании гостьи в вестибюле полилингвального комплекса зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова беседовала с директором учебного заведения, депутатом Госсовета Татарстана Айдаром Шамсутдиновым. В стороне стояли «вооруженные до зубов» сотрудники школы: с электронными термометрами и санитайзерами наготове.
Татьяна Москалькова приехала в сопровождении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской. Айдар Шамсутдинов повел гостью к висящему в центре вестибюля большому монитору — наглядно объяснять, откуда взялось название «Адымнар — путь к знаниям и согласию», почему первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев приложил столько усилий к созданию школы, преподавание в которой ведется сразу на нескольких языках. Также рассказал о значении такого обучения школьников в условиях поликультурного, полиэтнического сообщества.
Подчеркнуто легко переходя с русского на английский, директор полилингвального комплекса объяснил, что условием обучения детей здесь является принятие родителями концепции школы.
— Родители и дети должны понимать, что здесь будет идти изучение трех языков — двух государственных, русского и татарского, и международного английского, — пояснила Татьяна Ларионова.
— То есть предметы преподаются на иностранном языке… А у вас они преподаются носителями языка? — заинтересовалась Татьяна Москалькова.
— Вопрос замечательный, — отреагировал Айдар Шамсутдинов. — Есть и носители языка — два преподавателя. А вообще, наш Казанский федеральный университет готовит учителей по специальностям «Математика на английском», «Биология на английском», «География на английском», «История на английском». Кроме того, в рамках проекта при поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова они прошли дополнительную переподготовку, многие из них выиграли республиканский грант на месячную стажировку в Соединенном Королевстве Великобритания, поэтому сегодня они обладают такой квалификацией, которая позволяет им to teach geography in English.
«Это все придумал Сталин»
— Это ведь не новая на самом деле идея для России, — сделал отсылку к недавней отечественной истории директор полилингвального комплекса. — В 1948 году, еще при Иосифе Виссарионовиче Сталине, открылись первые три школы — две в Москве, одна в Питере — с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. А при Хрущеве такие школы в 1961-м по постановлению партии массово открываются по стране.
— Мы все сдавали английский язык в школе, потом в вузах, в аспирантуре, только, выезжая за границу, не могли на нем говорить, — не дала Айдару Шамсутдинову перехвалить образовательные успехи советского периода Татьяна Москалькова.
— По большому счету и задача так ставилась в советской педагогике, чтобы мы обучали иностранному языку, но чтобы люди не владели иностранным языком, потому что иначе… Учебники были построены так, — согласился родившийся в 1976 году и завершивший педагогическое образование в 1999-м директор полилингвального комплекса. — А из тех школ, в которых преподавали предметы на иностранном языке, дети выходили с хорошей компетенцией.
Все прозрачно, все отлично
Директор полилингвального комплекса показал Татьяне Москальковой кафе для родителей, где «педагог может поговорить с ними о ребенке за чашечкой кофе», столовую, где дети сами выбирают блюда, которые им хочется съесть на обед, бассейн, классы со стеклянными стенами, школьную библиотеку.
Особенно впечатлили уполномоченного по правам человека в РФ «стеклянные» классы, за ходом учебного процесса в которых можно наблюдать из школьного коридора.
— У нас есть и специальные места, кабинки, где ребенок может уединиться, — заметил Альберт Шамсутдинов, дав таким образом понять, что ученикам есть где снять психологическое напряжение от долгого пребывания в условиях столь всеобъемлющей прозрачности.
«Когда посещаешь другой регион, что-то новое, полезное привнесешь»
При просмотре в школьном кинозале фильма, посвященного проекту «Адымнар — путь к знаниям и согласию», Татьяна Москалькова вполголоса переговаривалась с Татьяной Ларионовой и Сарией Сабурской. Содержанием «переговоров» Москалькова поделилась с корреспондентом «Реального времени» по завершении «экскурсии».
Как выяснилось, она намерена рекомендовать форму обучения, принятую в казанском полилингвальном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию», для других регионов. Информацию о комплексе и принципах обучения она хочет распространить в «профессиональном» чате в мессенджере — среди своих региональных коллег.
— Я напишу в чате, что была в удивительной школе, где преподавание идет на трех языках, и предложу им изучить опыт этой школы и довести эту информацию до руководителей регионов… Очень важно, чтобы мы не повторили ошибок прошлого, когда все изучали в школе, в институте, в аспирантуре иностранный язык, а говорить на нем не могли. Мы здесь готовим человека будущего и в то же время человека, выросшего на традициях и уважении к своей истории, к тому, что достигли родители, старшее поколение.
Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сообщила «Реальному времени», она также намерена сообщить о принципах обучения в татарстанской полилингвальной школе российскому министру просвещения — с тем, чтобы опыт в будущем изучили и использовали главы всех российских регионов.
— Мы встречались с главой республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, и он как раз говорил о том, что опыт людей, в том числе глав республик, безграничен. Каждый раз, когда посещаешь другой регион, что-то новое, полезное для себя привнесешь, справедливо заметил он.
комментарии
Удачи.