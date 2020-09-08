Татьяна Москалькова: «Мы здесь готовим человека будущего, выросшего на традициях и уважении к своей истории»

Фото: Ринат Назметдинов

«Будут to teach geography in English»



Полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» на улице Бондаренко посетила сегодня уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Впечатление от татарстанской «школы будущего» оказалось настолько сильным, что московская гостья захотела поспособствовать распространению принятых здесь методик на всю Россию — и поделилась этими планами с «Реальным временем».



Татьяна Москалькова приехала в «школу будущего» на улице Бондаренко прямо из казанского Кремля — перед этим она встречалась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ожидании гостьи в вестибюле полилингвального комплекса зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова беседовала с директором учебного заведения, депутатом Госсовета Татарстана Айдаром Шамсутдиновым. В стороне стояли «вооруженные до зубов» сотрудники школы: с электронными термометрами и санитайзерами наготове.

Айдар Шамсутдинов повел гостью к висящему в центре вестибюля большому монитору — наглядно объяснять, откуда взялось название «Адымнар — путь к знаниям и согласию»

Татьяна Москалькова приехала в сопровождении уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской. Айдар Шамсутдинов повел гостью к висящему в центре вестибюля большому монитору — наглядно объяснять, откуда взялось название «Адымнар — путь к знаниям и согласию», почему первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев приложил столько усилий к созданию школы, преподавание в которой ведется сразу на нескольких языках. Также рассказал о значении такого обучения школьников в условиях поликультурного, полиэтнического сообщества.

Подчеркнуто легко переходя с русского на английский, директор полилингвального комплекса объяснил, что условием обучения детей здесь является принятие родителями концепции школы.

— Родители и дети должны понимать, что здесь будет идти изучение трех языков — двух государственных, русского и татарского, и международного английского, — пояснила Татьяна Ларионова.

Подчеркнуто легко переходя с русского на английский, директор полилингвального комплекса объяснил, что условием обучения детей здесь является принятие родителями концепции школы

— То есть предметы преподаются на иностранном языке… А у вас они преподаются носителями языка? — заинтересовалась Татьяна Москалькова.

— Вопрос замечательный, — отреагировал Айдар Шамсутдинов. — Есть и носители языка — два преподавателя. А вообще, наш Казанский федеральный университет готовит учителей по специальностям «Математика на английском», «Биология на английском», «География на английском», «История на английском». Кроме того, в рамках проекта при поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова они прошли дополнительную переподготовку, многие из них выиграли республиканский грант на месячную стажировку в Соединенном Королевстве Великобритания, поэтому сегодня они обладают такой квалификацией, которая позволяет им to teach geography in English.

«Это все придумал Сталин»

— Это ведь не новая на самом деле идея для России, — сделал отсылку к недавней отечественной истории директор полилингвального комплекса. — В 1948 году, еще при Иосифе Виссарионовиче Сталине, открылись первые три школы — две в Москве, одна в Питере — с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. А при Хрущеве такие школы в 1961-м по постановлению партии массово открываются по стране.

— Мы все сдавали английский язык в школе, потом в вузах, в аспирантуре, только, выезжая за границу, не могли на нем говорить, — не дала Айдару Шамсутдинову перехвалить образовательные успехи советского периода Татьяна Москалькова.

Айдар Шамсутдинов: «Из тех школ, в которых преподавали предметы на иностранном языке, дети выходили с хорошей компетенцией»

— По большому счету и задача так ставилась в советской педагогике, чтобы мы обучали иностранному языку, но чтобы люди не владели иностранным языком, потому что иначе… Учебники были построены так, — согласился родившийся в 1976 году и завершивший педагогическое образование в 1999-м директор полилингвального комплекса. — А из тех школ, в которых преподавали предметы на иностранном языке, дети выходили с хорошей компетенцией.

Все прозрачно, все отлично

Директор полилингвального комплекса показал Татьяне Москальковой кафе для родителей, где «педагог может поговорить с ними о ребенке за чашечкой кофе», столовую, где дети сами выбирают блюда, которые им хочется съесть на обед, бассейн, классы со стеклянными стенами, школьную библиотеку.

Особенно впечатлили уполномоченного по правам человека в РФ «стеклянные» классы, за ходом учебного процесса в которых можно наблюдать из школьного коридора.

— У нас есть и специальные места, кабинки, где ребенок может уединиться, — заметил Альберт Шамсутдинов, дав таким образом понять, что ученикам есть где снять психологическое напряжение от долгого пребывания в условиях столь всеобъемлющей прозрачности.

Татьяне Москальковой показали кафе для родителей, столовую, классы со стеклянными стенами, бассейн, школьную библиотеку

«Когда посещаешь другой регион, что-то новое, полезное привнесешь»

При просмотре в школьном кинозале фильма, посвященного проекту «Адымнар — путь к знаниям и согласию», Татьяна Москалькова вполголоса переговаривалась с Татьяной Ларионовой и Сарией Сабурской. Содержанием «переговоров» Москалькова поделилась с корреспондентом «Реального времени» по завершении «экскурсии».

Как выяснилось, она намерена рекомендовать форму обучения, принятую в казанском полилингвальном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию», для других регионов. Информацию о комплексе и принципах обучения она хочет распространить в «профессиональном» чате в мессенджере — среди своих региональных коллег.

— Я напишу в чате, что была в удивительной школе, где преподавание идет на трех языках, и предложу им изучить опыт этой школы и довести эту информацию до руководителей регионов… Очень важно, чтобы мы не повторили ошибок прошлого, когда все изучали в школе, в институте, в аспирантуре иностранный язык, а говорить на нем не могли. Мы здесь готовим человека будущего и в то же время человека, выросшего на традициях и уважении к своей истории, к тому, что достигли родители, старшее поколение.

Татьяна Москалькова: «Я напишу в чате, что была в удивительной школе»

Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сообщила «Реальному времени», она также намерена сообщить о принципах обучения в татарстанской полилингвальной школе российскому министру просвещения — с тем, чтобы опыт в будущем изучили и использовали главы всех российских регионов.

— Мы встречались с главой республики Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, и он как раз говорил о том, что опыт людей, в том числе глав республик, безграничен. Каждый раз, когда посещаешь другой регион, что-то новое, полезное для себя привнесешь, справедливо заметил он.

1 / 27 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Инна Серова, фото Рината Назметдинова