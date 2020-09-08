Новогодние каникулы в 2021 году предложили установить с 1 по 10 января, а 31 декабря сделать выходным

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

Также россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря, пишет ТАСС.

Ранее в Совфеде предложили отказаться от длинных новогодних каникул в 2021 году из-за долгих нерабочих дней, введенных в этом году из-за пандемии COVID-19. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никакой позиции по сокращению новогодних выходных.

Тем временем Татарстан вошел в десятку регионов, где россияне предпочитают встретить Новый год.